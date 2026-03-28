Settimana Santa, tutti gli appuntamenti con il Vescovo in Cattedrale
Livorno 28 marzo 2026 Settimana Santa, tutti gli appuntamenti con il Vescovo in Cattedrale
La Diocesi si prepara a vivere il tempo più intenso e significativo dell’anno liturgico: la Settimana Santa. Nella Cattedrale, le celebrazioni saranno presiedute dal Vescovo e accompagneranno i fedeli nel percorso che culminerà nella gioia della Pasqua di Risurrezione.
Domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, alle 10.30 è prevista la benedizione dell’ulivo, seguita dalla Messa solenne, memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Mercoledì 1 aprile, mercoledì santo, l’appuntamento particolarmente significativo per i sacerdoti che alle 17.30, nella Messa Crismale, rinnoveranno le promesse fatte nel giorno dell’ordinazione, alla presenza dei ministranti della Diocesi.
Il Giovedì Santo, 2 aprile, l’inizio del Triduo Pasquale. Alle 21.30 in Cattedrale sarà celebrata la Messa “in Coena Domini”, che ricorda l’Ultima Cena di Gesù; a seguire, alle 22.30, la tradizionale statio, animata dalla Pastorale giovanile, dopo la visita alle sette chiese (che ogni parrocchia o gruppo organizza in autonomia ndr): un momento di preghiera e raccoglimento nella notte santa.
Il giorno successivo, venerdì 3 aprile, è dedicato alla Passione del Signore. Alle 9.00 si terrà la Liturgia delle Ore, mentre alle 15.00 avrà luogo l’Azione Liturgica “in Passione Domini”.
Il silenzio e l’attesa caratterizzano il Sabato Santo, 4 aprile. Anche in questa giornata è prevista alle 9.00 la Liturgia delle Ore, mentre alle 22.30 si celebrerà la solenne Veglia Pasquale, cuore della liturgia cristiana, trasmessa in diretta TV su Granducato.
Infine, domenica 5 aprile, la celebrazione della Pasqua di Risurrezione. Il Vescovo presiederà la prima Messa in carcere alle 8.45, successivamente, alle 10.30, presiederà la Messa solenne in Cattedrale; anche questa celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Granducato.