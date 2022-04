Home

Settimana Velica, il programma delle regate e gli eventi al villaggio di oggi, 29 aprile

29 Aprile 2022

Livorno 29 aprile 2022

Oggi a partire probabilmente dalle prime luci dell’alba, continueranno a varcare il cancello finale della RAN altre barche della flotta.

Sempre per oggi è previsto il secondo giorno della Naval Academies Regatta.

Le imbarcazioni con equipaggi appartenenti a quindici marine estere, insieme a quello dell’Accademia Navale italiana, continueranno a sfidarsi nelle acque labroniche su un massimo di tre prove.

Dalle 9.30 sarà anche possibile visitare il faro di Livorno, avendo come guida il personale dell’associazione “Il mondo dei fari”. Per la visita è necessaria la prenotazione sul sito www.eventbrite.it. Anche l’Accademia Navale riapre le sue porte alle visite.

Questo, in sintesi, il programma di domani, 29 aprile, al Villaggio sportivo della Settimana Velica Internazionale che, in serata, prevede l’atteso concerto di KARIMA in “NO FILTER”

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Comune di Livorno, Accademia Navale e Acquario di Livorno

9.00 – 12.00 Aula mobile della Polizia Municipale di Livorno. Attività di educazione alla legalità e percorsi pedonali

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

19.30 – 21.00 Happy hour

21.00 – 23.00 Musica Karima in No filter

INIZIATIVE LUDICO-DIDATTICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Iniziative ludico-didattiche a cura di Comune di Livorno – Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno.

L’Accademia Navale propone due iniziative di edutainment: “Arte Marinaresca” e “Riconoscimento stellare. Gli studenti verranno introdotti all’Arte Marinaresca presso lo stand della Accademia Navale con conoscenze fondamentali della bussola magnetica, della Rosa dei venti e dei nodi marinareschi. Il “Riconoscimento Stellare” avverrà presso l’Area hospitality, con l’ausilio di un video wall e l’introduzione a conoscenze di base della sfera celeste e riconoscimento delle principali costellazioni.

Nei pressi dello stand Accademia sarà inoltre predisposto un simulatore della barca a vela Optimist, barca propedeutica alla pratica della vela, che grazie ad un ventilatore e una base cardanica permetterà di provare ad andare in barca con l’ausilio del vento.

Anche l’Acquario di Livorno propone due attività di edutainment: “Pesca il pesce giusto” e “Oggi cacciucco io” La prima è un’attività ludico-didattica dove i partecipanti simuleranno la pesca di alcuni pesci: si immedesimeranno così nei vari attori dell’intera filiera del pesce dai pescatori, ai pescivendoli, dai cuochi fino al consumatore finale. Sarà per loro l’occasione di imparare con il gioco a selezionare i pesci per taglia e stagione, e cucinare soltanto i “Pesci Giusti”.

“Oggi cacciucco io” è invece un’attività dove i partecipanti, con appositi stickers e stando bene attenti alla spiegazione degli ingredienti/pesci, potranno imparare a creare uno dei piatti più tipici della cucina italiana e soprattutto di quella labronica: il Cacciucco.

Per tutti gli studenti partecipanti è previsto uno sconto 50% sul ticket ingresso Ragazzo – se accompagnato da un adulto intero – con validità dal 19/4 al 30/6/22. Verrà inoltre consegnato loro un gadget dell’Acquario.

AULA MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LIVORNO

La Polizia Municipale di Livorno partecipa al Villaggio sportivo allestito in occasione della Settimana velica con la sua Aula Mobile nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 aprile. Una pattuglia gestirà l’attività di Educazione alla legalità attraverso percorsi pedonali in cui verranno coinvolti i bambini delle scuole partecipanti. Ai giovani studenti saranno anche consegnati gadgets relativi all’attività.

KARIMA in “NO FILTER”

Dopo 6 anni, Karima è tornata in studio per dare vita ad un nuovo progetto, realizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. Il nuovo lavoro discografico “No Filter”, uscito a maggio 2021, diviene così la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorità acustiche di quest’ultimo.

Per concepire questa nuova realtà e per i prossimi concerti, Karima si avvale di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti: Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come “Walk on the Wild Side”, “Tears in Heaven”, “Come Together” e “Man in the Mirror.

NO FILTER è un lavoro pensato e discusso a lungo, ma al tempo stesso assolutamente spontaneo e immediato: “In due giorni abbiamo inciso tutto”, racconta Karima, “abbiamo scelto di fare al massimo due registrazioni per ogni pezzo, così da conservare le migliori emozioni che si trasmettono sempre nelle prime volte”. “Cercavo un suono che mi identificasse, e abbiamo scelto di utilizzare solo strumenti acustici”, continua, “escludere l’elettronica ci ha permesso di lavorare molto sulle dinamiche delle esecuzioni, aggiungendo l’orchestra – la Piemme Project diretta dal Maestro Marcello Sirignano e coordinata dal primo violino Prisca Amori, in alcuni brani”.

Piero, Gabriele e Bernardo hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione con la loro profondità musicale e la loro eleganza. Infine, abbiamo affidato i mix a Massimo Aluzzi, che con la sua grande sensibilità che ha dato il giusto balance al lavoro”.

NO FILTER, un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto.

TRACKLIST

1. Walk on the Wild Side (Lou Reed)

2. Feel Like Making Love (George Benson/Roberta Flack)

3. The Scientist (Coldplay)

4. Come Together (The Beatles)

5. Don’t Let Me Be Lonely Tonight (James Taylor)

6. Love Of My Life (Queen)

7. Blackbird (The Beatles)

8. Lately (Stevie Wonder)

9. Man in The Mirror (Michael Jackson)

10. Wrapped Around Your Finger (Sting / Police)

11. Tears in Heaven (Eric Clapton)

