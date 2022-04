Home

Settimana Velica, il programma delle regate e gli eventi al villaggio di oggi, 30 aprile

30 Aprile 2022

Livorno 30 aprile 2022

Penultimo giorno di regate della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno e di attività al Villaggio sportivo della SVI organizzato da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea alla Terrazza Mascagni.

Oggi, le acque livornesi torneranno ad essere popolate da vele di vario tipo. Dalle 11.30 riprenderanno infatti il mare gli equipaggi delle 16 Marine partecipanti alla Naval Academies Regatta, tornando a sfidarsi per il terzo giorno.

A partire dalle 11.00 prenderanno il via anche le altre regate: le acque di Rosignano ospiteranno le Vele d’epoca, nel loro primo appuntamento del circuito di regate in Mediterraneo. Le due prove in programma si svolgeranno tra le acque di Castiglioncello e Rosignano.

Di fronte a Quercianella partirà invece la regata Flying Junior organizzata dal Circolo Nautico Quercianella. Il Gruppo vela asso nautica Livorno ha invece coordinato la regata Hansa 303, 2.4 mR e Martin 16.

Si svolgerà infine al traverso dell’Accademia Navale la sfida del campionato italiano classe ILCA 7-MASTER. Per queste occasioni sarà possibile seguire le regate visibili dalla costa dalla propria bicicletta grazie alla CICLOVELA. Il percorso, della durata di 2 ore, consentirà di fare un tragitto di 11km, passando anche all’interno dell’Accademia Navale, con una guida che illustrerà le regate in corso. Per coloro che invece vorranno visitare a piedi l’istituto di formazione della Marina Militare sarà possibile entrare dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Questo, in sintesi, il ricco programma di oggi, sabato 30 aprile, al Villaggio sportivo della Settimana Velica

15.00 – 18.00 Mostra auto storiche ASD Autostoriche Empoli

15.30 – 18.30 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village in collaborazione con Fondazione Goldoni / Synaestesia + Drag Behind + Dange + Delco + Tommi

18.30 – 19.30 Francesco Marrai, laserista olimpico 2016, presenta il libro Note di tattica e strategia

19.30 – 20.30 Lamberto Giannini & Mayor Von Frinzius in Down per un giorno

20.30 – 21.30 Happy hour

21.30 – 23.00 Cabaret Matteo Cesca, Paola Pasqui e Claudio Marmugi in Stasera si ride!

IL MUSIC WAVE VILLAGE

Il Music Wave Village è un’iniziativa curata dalla Fondazione Goldoni che accoglie sul palco allestito all’interno del “Villaggio gruppi e cantanti solisti provenienti da diverse scuole superiori cittadine. Si tratta di un modo per far esibire su un palco giovani musicisti che mai lo hanno fatto prima, accomunati dalla passione per la musica nata tra le mura di scuola e tra i più colpiti dalle limitazioni sociali dovute a due anni di covid.

Livorno è sempre stata una fucina in quanto a presenza di gruppi, band e cantanti e con il Music Wave Village si punta a valorizzare con leggerezza questa dotazione di appassionati musicisti che hanno deciso di prendere il coraggio a due amni ed esibirsi sul palco del Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2022.

Presentazione del libro NOTE DI TATTICA & STRATEGIA di Francesco Marrai

“Ho iniziato a scrivere queste note con l’idea sviluppare un lavoro per i giovani, per le nuove leve, qualcosa di semplice che potesse trasmettere parte di ciò che avevo imparato nei miei anni di attività.

In queste note affronto situazioni di regata, dal pre-partenza all’arrivo, provando a dare suggerimenti ai più giovani e spunti ai più esperti per vincere le regate o quanto meno per non perderle, imparando ad analizzare al meglio le situazioni di regata” – Francesco Marrai –

LAMBERTO GIANNINI & MAYOR VON FRINZIUS in Down per un giorno

La lezione aperta organizzata dalla Compagnia Mayor Von Frinzius non è una semplice dimostrazione del lavoro che registi ed attori portano avanti per l’intero corso dell’anno, ma è una vera e propria Esperienza, da vivere in prima persona, pronti a mettersi in gioco ed emozionarsi. Priva di una scaletta o di un copione, segue semplicemente il pensiero del regista Lamberto Giannini, che guida attori e pubblico in un continuo susseguirsi di esercizi teatrali volti a fornire pillole fondamentali per la padronanza di un palco, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi. A questi si aggiungono coreografie e scene tratte dallo spettacolo “Sonnambuli – se c‘è un rigore lo tiro io”, ultimo spettacolo della compagnia. L’impronta eterogenea di questa tipologia di evento permette agli spettatori di vivere un’esperienza multipla, come attori e come pubblico, mai in maniera passiva.

PAOLA PASQUI, MATTEO CESCA, CLAUDIO MARMUGI in Stasera si ride!

I tre moschettieri del cabaret – la sorprendente formazione composta dai comici Matteo Cesca, Paola Pasqui e Claudio Marmugi – tornano insieme per uno show comicissimo. Tre monologhisti, due livornesi (Pasqui e Marmugi) e un lucchese (Cesca), alfieri in Italia della comicità toscana “doc”, che alle volte non disdegnano di riunirsi in assetto “Trio” per… triplicare le risate!

