Settore Ambiente e Verde del Comune cerca un tirocinante. Come fare domanda

20 Maggio 2022

Domande entro martedì 31 maggio

Un tirocinio formativo per giovani laureati presso il settore Ambiente e Verde del Comune

Livorno, 20 maggio 2022

C’è tempo fino a martedì 31 maggio per candidarsi al tirocinio attivato dal Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, riservato a giovani laureati, che consentirà di trascorrere un periodo formativo di un anno presso l’Ufficio Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico, all’interno del Dipartimento Lavori pubblici e Assetto del territorio.

Il tirocinio si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023. Il numero di ore da svolgere sarà concordato in una misura non inferiore alla media di 25 ore settimanali.

Per il tirocinante è previsto un rimborso spese di 500 euro mensili al lordo delle ritenute. Il Comune provvederà alle coperture per responsabilità civile e Inail.

Per partecipare occorre non aver ancora compiuto 30 anni al momento dell’inizio del tirocinio (luglio 2022), aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi, non aver svolto lavori o incarichi con il Comune di Livorno nei 24 mesi precedenti, non aver svolto in passato tirocini per lo stesso profilo professionale. È inoltre incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione.

Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti, occorre almeno la laurea di primo livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, o in Ingegneria Ambientale, Civile ed Edile, Architettura. Sono richieste anche conoscenze di laser scanner e GPS differenziale, CAD e altri software. L’elenco dettagliato dei titoli di studio richiesti e delle attività previste dal progetto è disponibile nell’Allegato A dell’Avviso pubblico, pubblicato su www.comune.livorno.it area tematica “Giovani”, colonna a destra.

La valutazione delle candidature pervenute sarà fatta in base al curriculum presentato (max 18 punti) e a un colloquio (max 12 punti).

La domanda, insieme al curriculum, redatta seguendo le modalità specificate nel bando, dovrà pervenire entro martedì 31 maggio tramite PEC o tramite raccomandata (non farà fede la data del timbro postale).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare serviziocivile@comune.livorno.it

Paola Polidori tel. 0586 820071

Patrizia Branchetti tel. 0586 820283

