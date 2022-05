Home

Settore giovanile Pielle: Under 16 Silver avanti tutta verso le Final Eight

20 Maggio 2022

Livorno, 19 maggio 2022

Il magic moment della UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel campionato Under 16 prosegue con un altro, larghissimo, successo sulla malcapitata Monsummano (105-30 il punteggio finale): la band di Cristiano Forti, reduce dal blitz di Porcari, si è ripetuta travolgendo la compagine pistoiese grazie ai 30 punti di Nocchi, ai 21 di Leonardini e ad altri tre elementi in doppia cifra (Trapani, Forti e Cristofani). Sabato l’ultimo atto in attesa delle Final Eight, alle quali la Pielle qualificarsi da prima della classe se batterà, appunto, Grosseto.

Passi falsi per l’Under 15 Eccellenza nella tana dell’U.S. Livorno (88-48, match in ghiaccio già al 10’ sul 32-6), e per l’Under 14, fermata a domicilio dalla Laurenziana per 51-78, nonostante il consueto apporto di Citti (23).

Pielle-Monsummano: 105-30 (Under 16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 11, Forti 17, Bartorelli, Trapani 14, Leonardini 21, Maselli 2, Nocchi 30, Bernini 3, Sgherri 2, Panichi 5. All. Forti, Martella, Portas Vives.

Parziali: 27-8, 54-14, 81-20, 105-30

U.S. Livorno-Pielle: 88-48 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 9, Citti 13, Romei, Stoppa, Amaddio 7, Balestri, Piano, Bernini 6, Sgherri 6, Panichi 7. All. Castiglione.

Parziali: 32-7, 48-24, 73-35, 88-48

Pielle-Laurenziana: 51-78 (U14)

UNICUSANO: Carbonell 2, Pagano 2, Bucchioni, Cavallini, Moretti, Citti 23, Pacchiani, Pensè, Toni 6, Lazzerini 4, Corrente 10, Braun 4. All. Ben Salem.

Parziali: 10-21, 25-39, 36-50, 51-78

