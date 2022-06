Home

Settore Sociale del Comune, è online un bando per il trasporto disabili

18 Giugno 2022

Scadenza 30 giugno

Bando del settore Sociale del Comune, per il trasporto disabili

Livorno, 18 giugno 2022

Il Settore Sociale del Comune di Livorno ha pubblicato il bando per i cittadini interessati ad usufruire del servizio trasporto disabili

Il bando, che scade il 30 giugno, riguarda il servizio di trasporto sussidiario al trasporto pubblico locale predisposto dal Comune di Livorno per favorire la mobilità delle persone diversamente abili, con specifiche limitazioni all’autonomia negli spostamenti (disabilità fisico motoria riconosciuta permanente e grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 co. 3 o cecità totale o con residuo visivo inferiore a un ventesimo da entrambi gli occhi, anch’essa certificata dalla apposita commissione). Il servizio di trasporto disabili potrà essere finalizzato alla frequenza della scuola dell’obbligo (primarie e secondarie di primo grado), per recarsi al posto di lavoro (all’interno del territorio comunale), per inserimenti socio-terapeutici e per altri motivi da valutare.

“Abbiamo predisposto – spiega l’assessore al sociale Andrea Raspanti – un nuovo servizio in coprogettazione con il Terzo Settore, un servizio più flessibile e quindi più aderente alle necessità di chi ne beneficia”.

Le tariffe del servizio saranno differenziate in base all’Isee.

Per le informazioni complete sui requisiti, sui costi e sulle modalità di presentazione delle domande, consultare il bando con i relativi allegati pubblicato su www.comune.livorno.it area tematica Sociale – Area disabili – Trasporto disabili. Per altri chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Sostegno per la Ridotta Autonomia e la Non Autosufficienza c/o Rsa Pascoli tel. 0586 824173 – 824172 email ivallati@comune.livorno.it; rpieroni@comune.livorno.it