“SEX and the CITY- il lato perverso dell’urbanistica” due giorni di incontri con M5S, BL e PaP

1 Agosto 2023

La risposta politica ai nuovi piani strutturale e operativo approvati dall'Amministrazione comunale

Con una locandina ed un video a tema cinema come il tema di Effetto Venezia di quest’anno il movimento M5S Livorno; Buongiorno Livorno e Potere al Popolo annunciano una due giorni di incontri aperti a tutti nel quartiere della Venezia. Il tema: I nuovi Piani, quello strutturale e quello operativo

“Può la discussione di un piano urbanistico trasformarsi da strumento di potere a momento di amore per la città?

Nelle due serate di giovedì 3 e domenica 6 agosto come M5S Livorno allestiremo un Urban center popolare nel quale si parlerà del futuro di Livorno.

I nuovi Piani, quello strutturale e quello operativo, sono stati appena adottati.

Si tratta di centinaia e centinaia di pagine e progetti che per la maggior parte delle persone sono difficili da leggere e approfondire.

Ci siamo resi conto che talvolta è proprio la politica al governo della città a non avere interesse affinché i cittadini analizzino e approfondiscano certi argomenti.

Così ci si limita a vuote e ripetute polemiche a mezzo stampa e, perdendosi in autoreferenziali diatribe senza fine, capita che certi argomenti restino poco conosciuti nei loro reali contenuti o totalmente chiusi tra gli addetti ai lavori, le categorie di interesse e di interessi specifici.

Ci siamo resi conto anche della distanza tra la visione idilliaca che ci viene proposta e le iniziative dei gruppi e comitati a difesa del bene comune.

Infine si nota una certa “perversione” nella micidiale ripetizione di vecchi errori che sta dietro a certe pesanti scelte di consumo di suolo presenti in tante schede del Piano operativo.

Visto il poco tempo a disposizione per presentare le osservazioni ai due piani urbanistici e la mancanza di un Urban center, abbiamo sentito l’esigenza di condividere tutto questo con la cittadinanza e di farlo all’interno della più grande festa della città.

Ci troveremo quindi nelle due serate di Effetto Venezia per divertirci insieme e per parlare di urbanistica in modo diverso, con la collaborazione di esperti; gruppi, comitati, singoli, associazioni e di chiunque voglia contribuire, per raccontare la città dal punto di vista delle persone comuni che la abitano e la frequentano; senza barriere di genere, di età, di zona, di provenienza, nello spirito dell’interesse pubblico e della partecipazione che è alla base dell’urbanistica, ma anche in una visione moderna, libera, anticonformista, non stereotipata, più vicina ai bisogni delle persone, lontana da strumentalizzazioni e polemiche inutili che non sopportiamo più.

Per tutto questo vi invitiamo all’Urban Center “SEX and the CITY” in Via Borra n. 14 giovedì 3 e domenica 6 agosto dalle 18 alle 21″.

