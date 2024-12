Home

Sport

Remo

Sezione nautica Ardenza, la Garetta di Natale 2024: un successo tra emozioni e sorprese

Remo

23 Dicembre 2024

Sezione nautica Ardenza, la Garetta di Natale 2024: un successo tra emozioni e sorprese

Livorno 23 dicembre 2024 Sezione nautica Ardenza, la Garetta di Natale 2024: un successo tra emozioni e sorprese

Si è svolta la tradizionale Garetta di Natale organizzata dalla Sezione Nautica Ardenza nello specchio d’acqua antistante il centro commerciale di Porta a Mare.

Un evento all’insegna dello sport e dello spirito natalizio, che ha visto partecipare equipaggi misti composti da vogatori femminili, del Minipalio e senior, in una

competizione di velocità di circa 200 metri.

La gara, con partenza dal molo di Porta a Mare e arrivo al ponte girevole, è stata un’occasione per mettere alla prova non solo la tecnica, ma anche la passione e la determinazione dei nostri atleti. Timonieri di ogni categoria– inclusi senior, membri della dirigenza e una giovane promessa del Minipalio– hanno guidato gli equipaggi in una sfida mozzafiato.

Inizialmente, sembrava che la vittoria fosse destinata a un equipaggio misto di senior e Minipalio. Tuttavia, un colpo di scena ha stravolto la classifica: un equipaggio interamente femminile, composto da timoniere e vogatrici fino al quarto remo, ha trionfato con una straordinaria performance, superando i rivali di soli due decimi di secondo.

Al termine della gara, si è tenuto il tradizionale brindisi natalizio, durante il quale sono stati premiati gli equipaggi vincitori e distribuiti i panettoni. In foto (allegate) è possibile vedere l’equipaggio femminile vincitore insieme al loro allenatore