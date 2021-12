Home

Sport

Basket

Sfida al vertice per il Jolly Acli basket Livorno sul campo della seconda in graduatoria Perugia

Basket

10 Dicembre 2021

Sfida al vertice per il Jolly Acli basket Livorno sul campo della seconda in graduatoria Perugia

Livorno 10 dicembre 2021

Dopo nove vittorie consecutive arriva lo scoglio più arduo da superare. Il Jolly Acli basket Livorno viaggia alla volta di Perugia (palla a due sabato ore 18.30), per affrontare la seconda forza del girone, la Pallacanestro Perugia, ancora imbattuta sul proprio terreno (due invece le sconfitte rimediate in trasferta). Per Ceccarini e compagne sicuramente si tratta dell’esame di maturità, dopo una partenza a dir poco esaltante. L’avversaria è squadra ostica, forte in difesa, che annovera nel roster alcuni elementi di valore assoluto. A cominciare dall’esterna Agnese Soli, una vita trascorsa nella massima serie e una presenza nella nazionale maggiore. La compagine allenata da Emiliano Ferretti si presenta all’appuntamento al completo, con la precisa intenzione di giocare la migliore partita possibile.

Le parole di coach Ferretti «Ci siamo preparati bene, e sicuramente ci faremo trovare pronti su un campo sicuramente complicato. Loro sono una squadra che fa dell’intensità la sua arma principale. Sono molto brave a prendere la larghezza e la lunghezza del campo, e questo può mettere in difficoltà chi non è pronto a leggere le situazioni. Non hanno un solo punto di riferimento, ma diversi. E sono allenate molto bene. Rimaniamo umili, con la testa bassa, e andiamocela a giocare!.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin