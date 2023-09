Home

Sfida amichevole tra le deluse della SuperCoppa, Libertas decimata ma in palla

17 Settembre 2023

Livorno 17 settembre 2023 – Sfida amichevole tra le deluse della SuperCoppa, Libertas decimata ma in palla

La sfida tra le deluse della SuperCoppa – giocata dinanzi agli spalti gremiti della palestra Gemini – fornisce buone notizie ad Andreazza. Il tecnico veneto – costretto ad azzerare le rotazioni per le indisponibilità di Forti e degli infortunati dell’ultim’ora Lucarelli e Tozzi che accusano guai muscolari – ha concesso minuti ai giovani, i quali lo hanno ripagato con una buonissima prestazione. Se la sono cavata anche i senatori che hanno sopperito alle assenze con una partita di sacrificio affrontata con quintetti atipici. Nella Gema assente Mastrangelo e Di Pizzo non al top perché rientrante da un infortunio. La partita ha seguito il classico schema delle amichevoli con il punteggio che veniva azzerato ad ogni quarto. Il risultato aggregato è stato di 70-73 per la Gema, grazie a questa progressione: 17-21, 17-19, 20-13, 16-20. In casa amaranto bene Bargnesi e Fratto, ma nel complesso tutta la squadra – al dispetto dei carichi di lavoro – ha fatto la sua figura. Prossima amichevole mercoledì pomeriggio a Cecina

Buca 6, Bargnesi 14, Fratto 14, Vicenzini 1, Fantoni 9, Ricci 4, Madeo 3, Saccaggi 8, Allinei 10, Balestri 1.

