14 Dicembre 2025

Sfida di alto livello al PalaMacchia tra Pielle e Luiss Roma

Livorno 14 dicembre 2025 Sfida di alto livello al PalaMacchia tra Pielle e Luiss Roma

Sfida di alto livello per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, pronta a misurarsi con una delle grandi potenze del campionato: la Luiss Roma. La formazione capitolina si presenta come una vera e propria corazzata, costruita per il salto di categoria e attualmente terza in classifica.

La squadra biancoblù, guidata da coach Alex Righetti, arriva all’appuntamento forte di una striscia di quattro vittorie consecutive, l’ultima conquistata sul difficile parquet di Ferrara con il punteggio di 79-82.

Il roster della Luiss Roma è un mix ben riuscito di grande esperienza e giovani di talento. A spiccare è Juan Manuel Fernandez, guardia ex Reyer Venezia e miglior realizzatore della squadra: un terminale offensivo di primo piano, particolarmente pericoloso dal tiro dalla lunga distanza.

Fondamentale anche il contributo del capitano Marco Pasqualin, autentico metronomo. Assist man affidabile, Pasqualin garantisce leadership e qualità, supportate da ottime percentuali sia dalla lunetta che dall’arco dei tre punti.

Sotto le plance e nella metà campo difensiva si mette in evidenza Riccardo Salvioni, giocatore completo capace di incidere su entrambi i lati del campo: 8 rimbalzi e 12 punti di media, conditi da un buon numero di palle rubate.

Al suo fianco, la giovane e atletica coppia composta da Edhodaghe Atamah e Almami Sylla che assicura solidità difensiva, con una media di 6 rimbalzi a partita.

In fase offensiva la Luiss completa il proprio arsenale con la guardia Riccardo Casella, abile nella gestione delle azioni e dotato di grande qualità, e con le due ali Valerio Cucci e Matija Jovovic, entrambi affidabili al tiro e capaci di creare gioco anche per i compagni.

La sfida ndrà in scena domenica alle ore 18:00 al Pala Macchia, nell’ambito della 16ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. La Pielle Livorno, reduce da ottimi risultati, è pronta ad affrontare questa prova di grande valore contro una delle squadre più forti della categoria.

