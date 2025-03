Home

23 Marzo 2025

Sfida salvezza da bollino rosso: la squadra di Di Carlo pronta alla battaglia contro Cento

Dopo la sosta, è tempo di tornare sul parquet per continuare la lotta salvezza. Coach Gennaro Di Carlo e i suoi ragazzi si preparano alla sfida cruciale contro Cento, una gara che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il tecnico è chiaro: la squadra è ancora in corsa per evitare i playout, ma non può permettersi passi falsi.

“Abbiamo vinto due partite fondamentali contro Avellino e Piacenza, ma questo non ci ha garantito nulla. La battaglia è ancora aperta e dobbiamo continuare a pedalare fortissimo. Domenica avremo la possibilità di avvicinarci a Cento e coinvolgerla nella lotta salvezza”, ha dichiarato Di Carlo.

Il coach sottolinea la pericolosità dell’avversario: una squadra organizzata, con gerarchie chiare e un mix di veterani e giovani talenti che nelle ultime settimane ha mantenuto un ritmo da metà classifica.

“Sarà una sfida complicata, Cento può schierare quintetti atipici che ci costringeranno a scelte nette. Servirà una partita di grande intensità, da giocare con intelligenza e determinazione”.

Anche Gregorio Allinei carica l’ambiente:

“Ormai tutte le gare sono delle finali. Servono concentrazione e voglia di vincere più degli avversari. Ai tifosi chiedo di sostenerci: insieme possiamo affrontare ogni difficoltà”.

Sul fronte infortuni, nessun problema serio: Dorin Buca, che ha accusato un lieve fastidio alla caviglia, sarà regolarmente in campo.

Con il sostegno del proprio pubblico, la squadra è pronta a dare tutto per centrare la terza vittoria consecutiva e tenere vivo il sogno della permanenza in A2.