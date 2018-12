Home

Sfida simultanea di scacchi ASD Livorno scacchi

28 dicembre 2018

L’ASD Livorno scacchi chiude il 2018 con un importante evento che si svolgerà sabato 29 dicembre alle ore 16 presso il Circolo ARCI La Rosa: il maestro Andrea Raiano, ex campione italiano assoluto UISP, sfiderà in gara simultanea 15 giocatori, fra cui alcuni allievi della scuola di scacchi di Livorno.

L’iniziativa è gratuita, rivolta ai soci, ed è mirata al rilancio dell’attività degli adulti, in difficoltà negli ultimi anni. in controtendenza rispetto alla vera e propria esplosione del “nobil giuoco” fra i bambini e i ragazzi grazie al Progetto Gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia, che è arrivato all sua quarta edizione.

Sono ben 53 i neo tesserati juniores alla Federazione scacchistica italiana, un record per la Toscana, fra cui la campionessa regionale under 12 Aurora Trambusti.e il campione provinciale under 14 Raul Barbetti.

Va benissimo anche la scuola di scacchi al museo di storia naturale che ogni sabato registra una media di 30 partecipanti e che riprenderà le sue lezioni sabato 12 gennaio.

Al termine della sfida sarà possibile giocare liberamente, anche col maestro Raiano, e festeggiare con un rinfresco fino alle ore 19.

Per favorire l’adesione degli adulti sono state drasticamente diminuite le quote annuali di adesione:

Ordinario € 25, base € 15, donne € 10, giovani € 10. Rimangono gratuite le tessere juniores, e per i giocatori con categoria pari o superiore a maestro.

Sarà possibile tesserarsi ogni sabato al Circolo ARCI La Rosa, in particolare sabato 5 gennaio quando si disputerà il primo campionato sociale rapid, con la partecipazione dei migliori giocatori livornesi.

Nella foto: simultanea di scacchi del maestro Raiano alla Gaia scienza