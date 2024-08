Home

Sfila catenina d’oro ad una anziana, denunciata 25enne romena

7 Agosto 2024

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 7 agosto 2024

I Carabinieri della Stazione di Castiglioncello, hanno denunciato una donna, pluripregiudicata, ritenuta responsabile di furto con destrezza a danno di un’anziana.

La vittima, in vacanza a Castiglioncello, dopo aver espletato alcune commissioni mattutine in centro, era di ritorno verso casa, quando è stata avvicinata da una giovane donna che la fermava con un banale pretesto. Dicendole, infatti, di essere in cerca di un lavoro come domestica, la intratteneva con una breve conversazione, insistendo per lasciarle il proprio numero di telefono per eventuali contatti di lavoro; in questo modo ne carpiva l’attenzione, distraendola.

Una volta giunta a casa la donna si accorgeva di non aver più al collo la propria catenina d’oro con ciondolo, del valore di alcune migliaia di euro, ed immediatamente ricollegava questo evento all’incontro con la giovane donna di poco prima.

I carabinieri di Castiglioncello, a cui l’anziana si è rivolta nell’immediatezza del fatto, hanno subito avviato le indagini e, grazie alla conoscenza del territorio ed alla ricostruzione dei movimenti dei soggetti di interesse operativo hanno individuato ed identificato la giovane donna. La 25enne di origini romene, non nuova a fatti del genere, è stata denunciata all’AG di Livorno con l’accusa di furto aggravato.