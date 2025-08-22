Home

Provincia

Piombino

Sfila collanina d’oro a 80enne, 20enne bloccata dalla Polizia di Stato

Piombino

22 Agosto 2025

Sfila collanina d’oro a 80enne, 20enne bloccata dalla Polizia di Stato

Piombino 22 agosto 2025 Sfila collanina d’oro a 80enne, 20enne bloccata dalla Polizia di Stato

Nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe e ai reati in genere commessi contro gli anziani, gli agenti del Commissariato di Piombino; hanno individuato l’autrice di un furto con destrezza commesso nei confronti di un’anziana vittima, nei pressi della sua abitazione.

Erano da poco trascorse le 12 della mattina quando, presso gli uffici del Commissariato di Piombino, si è presentato un uomo di 80 anni fortemente scosso. L’anziano lamentava di aver subìto il furto della collana che portava al collo da parte di una giovane donna.

Nonostante l’agitazione, la vittima riusciva comunque a fornire una precisa descrizione dell’autrice del furto e ad esporre una chiara dinamica dei fatti. La donna avrebbe utilizzato una scusa per avvicinare l’anziano malcapitato, dopodiché; lo abbracciava e facendogli una carezza riusciva a sfilargli la collana senza farsene accorgere.

Diramata immediatamente la segnalazione agli agenti dispiegati nel servizio di controllo del territorio, dopo pochi minuti veniva individuata una giovane donna corrispondente in tutto alla descrizione fornita dalla vittima.

I successivi controlli sulla persona fermata consentivano di rinvenire la collana d’oro asportata all’anziana vittima.

La ragazza di 20 anni, veniva pertanto deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con destrezza con l’aggravante di aver profittato dell’”età vulnerabile” della vittima.

La Polizia di Stato è costantemente impegnata in attività di contrasto ai reati commessi contro persone vulnerabili, sia con campagne di informazione facilmente consultabili on line sui siti istituzionali, sia con azioni concrete come l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Sfila collanina d’oro a 80enne, 20enne bloccata dalla Polizia di Stato