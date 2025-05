Home

Sfilata di Santa Giulia, le modifiche alle linee bus

16 Maggio 2025

Sfilata di Santa Giulia, le modifiche alle linee bus

LIVORNO, 16 maggio 2025

Autolinee Toscane informa che a Livorno, nella mattina di domenica 18 maggio 2025, a causa del passaggio del corteo dei Cavalieri di S. Giulia , il servizio bus subirà alcune variazioni.

Dalle 08:45 alle 14:00, non saranno garantiti i transiti sui seguenti assi:

Viale Italia ippodromo-via Grande

Via Grande-piazza della Repubblica

Dalle 11:20 alle 12:45 non saranno garantiti i transiti sui seguenti assi:

Viale della Libertà-via Marradi

Via Marradi-via Grande

Via Grande-via Garibaldi

Linee interessate: 1+, 2+, 3, 4+, 5, 8N, 8R, 9, 10, 11, 12, 102, 104, 105, 106.

Si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/deviazione-linee-livorno-domenica-18-maggio

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.