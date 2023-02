Home

21 Febbraio 2023

Livorno 21 febbraio 2023 – Sfondano con un furgone l’ingresso, poi i ladri escono a mani vuote

Nella mattina di ieri, 20 febbraio i carabinieri sono intervenuti da Bonsignori Vernici a seguito di un furto.

Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ma solo all’apertura del lunedì mattina è stato scoperto quanto accaduto

Dalle telecamere dell’attività Bonsignori Vernici in via Mondolfi a Livorno si vedono i malviventi sfondare l’ingresso con un furgone usato come ariete

I ladri poi sono entrati nel negozio dirigendosi subito verso il registratore di cassa che era vuoto.

E’ stato ancora una volta un furto dove i ladri se ne sono andati a mani vuote ma che purtroppo ha creato danni da migliaia di euro alle strutture dell’attività

