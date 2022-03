Home

Cronaca

31 Marzo 2022

Sfondano il muro perimetrale con un piccone e rubano da Mille Idee

Livorno 31 marzo 2022

Intorno alle ore 03. 55 la polizia, su richiesta dell’istituto di vigilanza, interveniva in via Lampredi per un furto

Il furto è avvenuto nel negozio Mille Idee. I ladri sul muro perimetrale del retro dell’edificio hanno praticato due fori, uno piccolo ed uno più grande dal quale sarebbero riusciti a passare

i ladri hanno visitato la zona degli uffici e del magazzino, al momento manca ancora l’elenco dei beni trafugati

Sul posto sono stati trovati vicino alla porta sia la testa di un piccone e sia due bastoni evidentemente utilizzati per procurarsi l’accesso.

La scientifica ha effettuato i rilievi del caso utili per le indagini

