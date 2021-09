Home

Cronaca

Sfondano la Coop La Rosa con un carroattrezzi, messi infuga da una guardia giurata

Cronaca

8 Settembre 2021

Sfondano la Coop La Rosa con un carroattrezzi, messi infuga da una guardia giurata

Livorno 8 settembre 2021

Tentano di rubare il bancomat della Coop a La Rosa, ma la vista di una guardia giurata li mette in fuga

Il fatto è accaduto nella notte di ieri intorno alle ore 04.00 quando un gruppo di ladri ha sfondato l’ingresso della Coop di via Settembrini con un carroattrezzi rubato a Stagno.

Distrutta la porta i malviventi sono entrati all’interno, un’altra porta li separava dal bancomat ma in quel momento è giunta una guardia giurata e i ladri alla sua vista si sono dati alla fuga.

La guardia giurata che si trovava da tutta la notte all’interno dellla Coop La Rosa per via di alcuni lavori in corso nella struttura, insospettita dal rumore si era diretta a verificare cosa fosse accaduto

Fortunatamente la sola vista della guardia giurata ha sorpreso i ladri che invece di reagire hanno abbandonato il carroattrezzi e sono fuggiti a bordo di un’auto

Sul tentato furto indaga la poliza

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin