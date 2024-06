Home

19 Giugno 2024

Livorno 18 giugno 2024 – Sfrattato da occupazione senza titolo cerca di riappropriarsene il giorno dopo, denunciato un livornese

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, in particolare quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio esterno di pronto intervento, la scorsa notte sono intervenuti in zona di via Costanza a Livorno dove un 50enne livornese era intento a forzare la porta di accesso di un appartamento per occuparlo in modo illegittimo.

La vicenda ha inizio nella prima mattina di lunedì scorso quando è stato eseguito lo sfratto per occupazione abusiva di una persona che occupava appartamento ma senza averne titolarità.

Lo stesso la notte subito seguente avrebbe tentato di introdurvisi nuovamente forzandone l’ingresso; sarebbero stati i vicini che sentendo armeggiare nel corso della notte hanno deciso di allertare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno in turno di pronto intervento. Pochi istanti e sono giunti sul posto dove lo hanno individuato, identificato e bloccato, facendolo desistere dal suo illecito intento.

Il 50enne è stato poi denunciato a piede libero all’AG di Livorno in relazione a quanto previsto dalla legge penale in materia di invasione di terreni ed edifici.