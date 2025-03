Home

30 Marzo 2025

Livorno 30 marzo 2025 Sfratti per le case occupate, Asia Usb Livorno: a rischio decine di famiglie

L’Asia USB Livorno lancia l’allarme sulla situazione delle occupazioni abitative in città: tre strutture, attualmente abitate da decine di famiglie, rischiano di essere sgomberate nel prossimo futuro. Una di esse potrebbe subire lo sgombero già nei prossimi mesi, mettendo in difficoltà numerosi nuclei familiari, tra cui molti minori.

LE STRUTTURE A RISCHIO SFRATTO

Le tre occupazioni sotto la lente delle autorità sono:

L’ex Cassa di Risparmio di via Borra , attualmente utilizzata come soluzione abitativa da diverse famiglie;

La palazzina di via Corcos , di proprietà delle suore Paoline;

Gli appartamenti di piazza Luigi Orlando, di proprietà del Comune.

Secondo quanto denunciato dal sindacato, la situazione è critica e necessita di una soluzione alternativa che eviti di lasciare senza casa chi già vive in condizioni di difficoltà.

LA DENUNCIA DI ASIA USB

L’Asia USB chiede risposte alle istituzioni e un piano per gestire l’emergenza abitativa senza ricorrere a sgomberi forzati. Il sindacato sottolinea che molte delle persone che vivono in questi edifici non hanno altra scelta e che il problema della casa in città sta diventando sempre più grave.

“Non si possono lasciare intere famiglie senza un tetto, serve una soluzione concreta che garantisca il diritto alla casa per tutti” – è il messaggio che arriva dagli attivisti.

Con uno sgombero imminente e altri due possibili in futuro, la tensione delle famiglie occupanti è alta