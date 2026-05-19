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Sfratto a Livorno, ASIA USB annuncia il picchetto: “il Dormitorio unica alternativa per Elisabetta ma senza cane e gatto”

Cronaca

19 Maggio 2026

Sfratto a Livorno, ASIA USB annuncia il picchetto: “il Dormitorio unica alternativa per Elisabetta ma senza cane e gatto”

Livorno 19 maggio 2026 Sfratto a Livorno, ASIA USB annuncia il picchetto: “il Dormitorio unica alternativa per Elisabetta ma senza cane e gatto”

Un presidio antisfratto per chiedere una soluzione abitativa “dignitosa e adeguata” per una donna livornese che, secondo quanto denunciato dal sindacato ASIA/USB, rischia di perdere la casa dove vive insieme ai suoi animali domestici. È quanto annunciato dall’organizzazione sindacale in vista dello sfratto previsto per domani, mercoledì 20 maggio.

Al centro della vicenda c’è Elisabetta, una donna sola che, come spiegato nel comunicato, vivrebbe dal 2023 in un appartamento “in affitto in nero”. In passato sarebbe riuscita a sostenere le spese grazie al Reddito di cittadinanza e successivamente all’Assegno di inclusione, ma “con soli 540 euro al mese non sia possibile sostenere un affitto”, sottolinea ASIA/USB.

Il sindacato evidenzia inoltre che la donna è inserita nella graduatoria per l’emergenza abitativa, ma che “il suo punteggio non è al momento sufficiente per accedere a un alloggio ERP”. Secondo quanto riferito, l’unica alternativa prospettata sarebbe quella del dormitorio, soluzione che però non consentirebbe di portare con sé il cane e il gatto con cui vive.

“Questo significherebbe costringerla ad abbandonare i suoi unici affetti”, si legge nella nota diffusa da ASIA/USB, che aggiunge come Elisabetta abbia “gravi problemi di salute, sia fisici che psichici”, e sia seguita da uno studio medico livornese.

Per questo motivo il sindacato ha annunciato la propria presenza davanti all’abitazione per tentare di bloccare l’esecuzione dello sfratto e ottenere un rinvio. “Noi di ASIA/USB domani saremo presenti per impedire che lo sfratto venga eseguito e chiederemo un rinvio, finché il Comune non si assumerà la responsabilità di trovare una soluzione dignitosa e adeguata per Elisabetta”, conclude il comunicato.