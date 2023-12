Home

“Sfratto” all’Avvisatore Marittimo, pericolo sicurezza in porto, Ghiozzi (Lega) lancia l’allarme

8 Dicembre 2023

Livorno 8 dicembre 2023 – “Sfratto” all’Avvisatore Marittimo, pericolo sicurezza in porto, Ghiozzi (Lega) lancia l’allarme

Il consigliere comunale della Lega Carlo Ghiozzi porta all’attenzione della comunità lo “sfratto” dell’Avvisatore Marittimo dal porto di Livorno.

L’Avvisatore Marittimo dal 1909 svolge il servizio di avvistamento navi e comunicazioni nel porto di Livorno, registrazione e certificazione dati relativi agli orari di arrivo, partenza e movimento delle navi mercantili, assistenza alle comunicazioni tra navi ed agenzie.

L’Avvisatore Marittimo è stazione costiera con assegnato codice MMSI e unico soggetto autorizzato , oltre alle Capitanerie di Porto, all’utilizzo del sistema AIS anche in trasmissione ai sensi dell’ari 9bis cligs 196/2005.

Le risorse umane e materiali che costituiscono l’organizzazione dell’avvisatore marittimo possono essere considerate quali utili elementi nella pianificazione delle attività tecnico-nautico-operative in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e protezione dell’ecosistema marino e costiero.

Il servizio di Avvisatore Marittimo deve essere del tutto indipendente dagli utenti del porto; non può partecipare o essere partecipato in alcuna misura a/da società o soggetti esercenti attività quali agenzie marittime, spedizionieri, società terminaliste e imprese/servizi portuali.

Ora l’Avvisatore, dopo 114 anni di onorato servizio, non vedrà rinnovata la concessione che sta per scadere secondo quanto dichiara Carlo Ghiozzi.

Il consigliere preoccupato per il pericolo sicurezza in porto e la perdita di posti di lavoro ha annunciato una conferenza stampa per domani presso la torretta dell’Avvisatore in porto.

Alla conferenza parteciperanno anche Manfredi POTENTI, Senatore della Repubblica – Gruppo Lega;

Michele GASPARRI, Segretario Comunale Lega Sezione di Livorno.

