20 Aprile 2023

Livorno 20 aprile 2023 – Sfratto da proprietà demaniale di madre e figlia minore, Asia Usb si impegna ed ottiene 4 mesi di proroga

Questa mattina in via Eugenia (zona San Marco) il sindacato Asia Usb Livorno è intervenuto per uno sfratto di una madre da poco operata e con problemi di salute e di sua figlia minore da una abitazione del demanio.

E’ stato un intervento difficile quello messo in campo questa mattina dal sindacato Asia Usb dal momento che non avevano come interlocutore un’ufficiale giudiziario ma gli uomini dello stato.

L’appartamento infatti è un alloggio del Demanio destinato in maniera temporanea (per una durata massima di 5 anni) ai militari in servizio a Livorno e alle loro famiglie.

La legge che disciplina la locazione di questi immobili non è quella che si ha normalmente in un contratto di locazione ed ha un suo iter tutto particolare, quello della concessione. La concessione ne prevede l’utilizzo temporaneo per i militari e le loro famiglie per un breve periodo per poi essere consegnati ad altri militari a seguito del trasferimento in altra città del personale in forze all’arma destinatario della concessione.

La signora e la figlia questa mattina dovevano lasciare la casa, i militari intervenuti sul posto in vece del demanio avevano anche un camion pronto per il trasloco dei mobili.

Il sindacato visti i problemi di salute della donna e grazie alla disponibilità dei militari che avevano come preciso ordine lo sgombero, è riuscito riusciti ad ottenere due mesi di proroga.

La proroga però per il sindacato non era sufficiente, infatti due mesi per una dona sola da poco operata e con una figlia minore, non sarebbero bastati per un trasloco. Asia Usb ha chiesto allora una proroga più lunga, proroga inizialmente negata dai militari, ma poi il sindacato si è impegnato personalmente a restituire l’appartamento libero ed è questo punto la situazione è cambiata

Gli uomini inviati dallo stato, constatata la particolare situazione della donna hanno chiamato Roma ed hanno ottenuto l’allungamento della data di sfratto al mese di settembre

La signora e la figlia aiutate dal sindacato Asia Usb che si è preso formalmente l’impegno della riconsegna delle chiavi dell’alloggio hanno 4 mesi di tempo per trasferirsi in altra abitazione

