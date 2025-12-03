Home

Sfrecciano senza casco nell’area pedonale del mercato di Piombino: inseguimento e denuncia per due 20enni

3 Dicembre 2025

Mattinata movimentata al mercato comunale di Piombino, dove due giovani di 23 e 26 anni sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver sfrecciato senza casco all’interno dell’area pedonale, creando panico tra i passanti e ostacolando il regolare svolgimento della manifestazione.

Scooter senza casco tra la folla: la segnalazione dei cittadini

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi hanno imboccato la zona del mercato — normalmente interdetta alla circolazione veicolare — a bordo di uno scooter e a velocità sostenuta. Numerosi cittadini hanno immediatamente allertato gli agenti del Commissariato di Piombino, presenti in servizio nell’area.

Gli operatori sono intervenuti per procedere al controllo del mezzo e dei suoi occupanti. Tuttavia, alla vista delle divise, i due giovani hanno tentato di darsi alla fuga.

L’inseguimento e lo schianto contro un’auto in sosta

Ne è nato un inseguimento che si è concluso pochi minuti dopo, quando lo scooter è finito contro un’auto parcheggiata. Il sinistro ha messo fine alla fuga: i due ragazzi sono stati immediatamente bloccati e accompagnati negli uffici di Polizia di via Ferrer.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere che entrambi risultano già gravati da precedenti di polizia.

Denuncia e sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Al termine delle verifiche, i giovani saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per le diverse violazioni al Codice della Strada accertate nel corso dell’intervento, tra cui guida senza casco e accesso non autorizzato in area pedonale.