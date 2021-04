Home

Sfregiata in ospedale l’auto per disabili dedicata a Martina deceduta nell’alluvione

17 Aprile 2021

Livorno 17 aprile 2021

Atto di vandalismo, graffiato il cofano di una macchina per disabili nel parcheggio dell’associazione all’interno dell’ospedale.

A raccontare quanto avvenuto questa mattina, Fabrizio Torsi presidente dell’associazione Inassociazione (ex Paraplegici Livorno)

“Un vandalo ha sfregiato con una chiave una vettura della nostra

Associazione , danno materiale che non vogliamo conteggiare, è quello

morale che ci ferisce:

la vettura è quella che porta il nome di Martina, la giovane ragazza che perse la vita nell’alluvione .

Nel 2018 in occasione di un congresso sulla prevenzione sugli incidenti stradali, presentammo questa auto multi adattata utilizzata

da noi per eseguire lezioni di guida per disabili.

Non è solamente un’auto, la “Principessa”, così le amiche di Martina

l’hanno voluta soprannominare, è un simbolo di forza, di rinascita e

testimonianza; l’amore vince su tutto”

La vettura era regolarmente parcheggiata nello spazio che la Azienda ASL Toscana Nord Ovest ci ha concesso antistante la nostra sede .

Un gesto infame, difficile trovare anche un’offesa che possa definire l’autore.

Resta l’amarezza e quel segno profondo …

l’amore vince su tutto” .

In Associazione Aps

