Sgomberato 4° immobile in un mese in provincia di Firenze, il Ministro Piantedosi: “Un segnale dell’impegno per il ripristino della legalità”

31 Agosto 2023

Roma 31 agosto 2023 – Sgomberato 4° immobile in un mese in provincia di Firenze, il Ministro Piantedosi: “Un segnale dell’impegno per il ripristino della legalità”

“Liberato oggi a Impruneta, in provincia di Firenze, un altro stabile occupato abusivamente.

Si tratta del quarto immobile sgomberato in poco più di un mese nel territorio della città metropolitana. L’ultimo di una lunga serie di interventi, già avviati in tutto il Paese, che proseguiranno con determinazione.

Un segnale dell’impegno per il ripristino della legalità e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato” ha dichiarato il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, commentando l’operazione condotta oggi dalle Forze dell’ordine presso il complesso di “Villa de Larderel”, di proprietà della Invimit, che fino al 2016 aveva ospitato il Centro di riabilitazione “Don Gnocchi”.

“Le occupazioni abusive – ha proseguito il titolare del Viminale – ledono il diritto di proprietà, alimentano il degrado urbano e generano insicurezza tra la comunità. Non di rado vedono coinvolte organizzazioni criminali che gestiscono veri e propri racket degli alloggi. Per questo con una mia recente direttiva ho voluto fornire ai prefetti indicazioni operative, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso sul territorio alle azioni di prevenzione e contrasto a questo grave fenomeno”.

