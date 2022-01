Home

Cronaca

Sgomberatutto, in Coteto raccolti 1,5 tonnellate di rifiuti

Cronaca

24 Gennaio 2022

Sgomberatutto, in Coteto raccolti 1,5 tonnellate di rifiuti

Livorno 24 gennaio 2022

“Centro Ambientale Mobile”: 1,5 tonnellate di rifiuti raccolti in Coteto

Ben 121 cittadini hanno approfittato questa mattina dell’opportunità offerta dal Comune di Livorno e AAMPS per disfarsi gratuitamente di oggetti e materiali non più utilizzabili e diventati rifiuti.

In poche ore sono stati portati al Centro Ambientale Mobile collocato in via Campania nel quartiere Coteto ingombranti come mobilio, divani e materassi, ma anche rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, lavatrici, televisori. In più sono stati consegnati 21 litri di oli vegetali esausti prodotti nelle abitazioni.

Un “bottino” di oltre 1,5 tonnellate di rifiuti che gli operatori AAMPS hanno poi avviato al riciclo e smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin