“Sgomberatutto” raccoglie 2,5 tonnellate di rifiuti da 152 “veneziani”

20 Novembre 2021

Livorno 20 novembre 2021

L’assessore Cepparello: “Un successo per l’ambiente e per il decoro urbano”.

Sono risultati ben 152 i cittadini della Venezia che questa mattina si sono recati al “Centro Ambientale Mobile” di AAMPS permettendo di raccogliere in poche ore oltre 2,5 tonnellate di rifiuti.

Dai materassi alle ante degli armadi, dalle lavatrici ai frigoriferi ma anche toner per stampanti, pile, oli usati e tante altre tipologie di materiali poi avviati al riciclo e smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

Un afflusso andato ben oltre le previsioni della vigilia ma che gli operatori dell’azienda sono riusciti a gestire correttamente trovando l’ampia soddisfazione di cui ha voluto fruire in prima battuta del nuovo servizio itinerante a disposizione dei cittadini che vogliono disfarsi dei rifiuti solitamente portati ai Centri di raccolta oppure dismessi attraverso in ritiro gratuito a domicilio.

Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno commenta:

“Il successo di questa iniziativa è da attribuire in primis a tutti quei cittadini che, con spiccato senso civico, hanno voluto cogliere un’importante occasione per conferire correntemente i rifiuti a favore del riciclo di materia. Un plauso anche ai lavoratori di AAMPS che sono riusciti ad allestire un ulteriore servizio a favore della cittadinanza impegnandosi per un elevato di numeri di appuntamenti che li vedranno continuativamente presenti su tutto il territorio comunale fino a dicembre del prossimo anno”.

Particolare soddisfazione anche da parte di Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS:

“Oltre a registrare un importante quantitativo di materiale raccolto abbiamo avuto l’occasione di informare con ulteriore dovizia di particolare i cittadini sulle novità riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti che abbiamo avviato il 15 novembre scorso. Un cambiamento importante per 130mila cittadini e 5mila esercenti – ha concluso Rossi – che stiamo gestendo avvalendoci anche della consueta collaborazione della cittadinanza nel risolvere prontamente eventuali criticità che si possono presentare in questa preventivata fase di assestamento”.

Ecco l’elenco dei prossimi 27 appuntamenti con il “Centro Ambientale Mobile” di AAMPS suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

Area LIVORNO NORD

Piazza dei Domenicani (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 20 novembre 2021

sabato 26 febbraio 2022

sabato 11 giugno 2022

sabato 24 settembre 2022

Area SANT’JACOPO – MARRADI

Via S. Jacopo in Acquaviva (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 11 dicembre 2021

sabato 26 marzo 2022

sabato 9 luglio 2022

sabato 22 ottobre 2022

Area LIVORNO SUD

Via Pigafetta (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 27 novembre 2021

sabato 12 marzo 2022

sabato 25 giugno 2022

sabato 8 ottobre 2022

Ardenza – La Rosa

Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 18 dicembre 2021

sabato 9 aprile 2022

sabato 23 luglio 2022

sabato 12 novembre 2022

Area VITTORIA – STAZIONE – ZOLA

Piazza della Vittoria (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 8 gennaio 2022

sabato 22 aprile 2022

sabato 13 agosto 2022

sabato 26 novembre 2022

Area LIVORNO EST

Via Campania (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 22 gennaio 2022

sabato 7 maggio 2022

sabato 27 agosto 2022

sabato 10 dicembre 2022

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

Via della Pace (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 12 febbraio 2022

sabato 28 maggio 2022

sabato 10 settembre 2022

sabato 17 dicembre 2022

