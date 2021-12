Home

Cronaca

Sgomberatutto, raccolta più di una tonnellata di rifiuti in zona Stadio

Cronaca

19 Dicembre 2021

Sgomberatutto, raccolta più di una tonnellata di rifiuti in zona Stadio

Livorno 19 dicembre 2021

Afflusso continuativo di cittadini questa mattina in via Allende per consegnare gratuitamente agli operatori di AAMPS i più svariati oggetti in disuso.

.

In poche ore sono stati portati al Centro Ambientale Mobile ingombranti come mobilio, divani e materassi, ma anche rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, lavatrici, televisori, ed anche 13 litri di oli vegetali esausti prodotti nelle abitazioni.

.

Tutto quanto è stato poi avviato al riciclo e smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

.

Ecco l’elenco dei prossimi 24

appuntamenti con il “Centro Ambientale Mobile” organizzati da AAMPS e dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin