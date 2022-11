Home

Sgombero e la Patente, oggi alla Goldonetta due atti unici di Pirandello

13 Novembre 2022

La musica è di Marco Bargagna e la regia di Marco Voleri

Livorno 13 novembre 2022

Per la rassegna “Opera Oggi” della Fondazione Teatro Goldoni oggi, domenica 13 novembre, alle ore 17 alla Goldonetta saranno proposti per la prima volta a Livorno due atti unici di Luigi Piarandello,; “Sgombero” e “La patente”

La musica è di Marco Bargagna e la regia di Marco Voleri.

“Il desiderio di esplorare con la musica il mondo letterario di Pirandello è nato per puro caso tanti anni fa. – spiega l’autore. – Tuttavia ho lasciato per lungo tempo che la cosa sedimentasse dentro di me.

Poi, all’improvviso, sono venuti fuori tre atti unici, due dei quali vengono adesso posti all’attenzione del pubblico livornese.

La patente e Lo sgombero sono tra le novelle più conosciute di Pirandello, che ne fece anche una versione teatrale, quindi per la scelta del testo da musicare, mi sono servito appunto sia delle novelle che delle relative commedie”.

Le due opere saranno presentate in forma scenica con l’organico strumentale originale che prevede l’accompagnamento del solo pianoforte, che avrà come esecutore alla Goldonetta Massimo Salotti.

Per quanto riguarda il linguaggio musicale di questi lavori, “non sta a me dire quali siano le influenze riscontrabili o se questo abbia o meno una sua originalità. – prosegue Bargagna – Ad altri questo compito.

Nel caso di Pirandello ho cercato di rendere giustizia alla parola, sottolineando in qualche modo gli stati d’animo dei personaggi e le diverse atmosfere, quasi che la musica fosse semplicemente una colonna sonora a commento del testo. Se sappiamo ascoltare Pirandello, la musica la sentiamo già nelle sue parole”.

