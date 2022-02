Home

Sgombero Enriques, l’Anppia esprime solidarietà agli studenti

15 Febbraio 2022

Sgombero Enriques, l’Anppia esprime solidarietà agli studenti

Livorno 15 febbraio 2022

L’Anppia, considerando quanto è avvenuto venerdì sera quando gli studenti del Liceo Enriques hanno dovuto abbandonare i locali della scuola dopo una settimana di responsabile autogestione; si associa alle considerazioni fatte nella lettera dei docenti pubblicata lunedì 14 febbraio ed al comunicato della RSU.

Dopo due anni di Covid, in questo momento in cui faticosamente si cerca di porre rimedio a tutti i problemi posti ad ogni livello (sociale, economico, sanitario) dalla pandemia, sarebbe un grave errore ridurre i disagi e le domande che emergono nella società ad un problema di ordine pubblico .

In questi due anni di restrizioni e di isolamento, la scuola ed i giovani hanno continuato, come meglio potevano, a portare avanti il loro lavoro di cui, come Anppia, possiamo dare testimonianza per le collaborazioni avute, l’impegno e la responsabilità.

Renzo Bacci – presidente Anppia Livorno

