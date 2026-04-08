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Sgombero palazzina via Corcos, Asia Usb: hanno tutti ragione, ma in strada ci saranno le famiglie in difficoltà”

Cronaca

8 Aprile 2026

Sgombero palazzina via Corcos, Asia Usb: hanno tutti ragione, ma in strada ci saranno le famiglie in difficoltà”

Livorno 8 aprile 2026 Sgombero palazzina via Corcos, Asia Usb: hanno tutti ragione, ma in strada ci saranno le famiglie in difficoltà”

Sgombero palazzina suore Paoline in via Corcos, Asia Usb:” hanno tutti ragione, ma alla fine a trovarasi per strada saranno le famiglie in difficoltà

Si avvicina la data dello sgombero, con l’intervento di fisico delle

forze dell’ordine, per le famiglie residenti nella palazzina di

proprietà dell’ordine delle Figlie di San Paolo. Attualmente in

trattativa per la vendita di tutta la struttura alla società Biemme

Service di Marco Barghigiani. Volto noto nella nostra città sia per i

numerosi appalti, anche pubblici, che la sua società si è aggiudicata

permettendogli di entrare tra le società con i più alti utili del

nostro territorio, sia per via dell’indagine a suo carico quando da

direttore sportivo del Savona Calcio fu raggiunto da un avviso di

garanzia per una presunta estorsione e truffa. Accuse poi decadute

negli anni successivi.

Sia la Prefettura sia il Comune di Livorno si sono attivate per

trovare delle soluzioni alternative che, però al momento non ci sono.

Vale la pena ricordare che le famiglie attualmente residenti sono

tutte conosciute e registrate presso i servizi sociali e sono

presenti, con punteggi diversi, nelle graduatorie per l’emergenza

abitativa. Negli anni, visto che in un modo o in un altro avevano un

tetto sulla testa, sono state superate nelle assegnazioni da altre

famiglie sotto sfratto. Oggi le istituzioni vorrebbero “cavarsela” con

qualche mese di albergazione. Come Asia Usb siamo sempre stati chiari.

Servono soluzioni alternative dignitose per tutti, nessuno escluso, e

siamo disponibili ad affrontare questa difficile situazione così come

è stato fatto, in passato, con la torre della Cigna o con altre

strutture occupate. Quando è prevalso il buon senso e la

collaborazione. Per noi l’albergazione non può essere e non è una

soluzione, così come non sono soluzioni i dormitori o i cosiddetti

co-housing. Siamo pronti a mobilitare il comitato e tutte le famiglie

qualora si dovesse procedere ad uno sgombero violento. Pensiamo sia

intanto assolutamente necessario rinviare lo sgombero fino a quando

non verranno trovare soluzioni accettabili e dignitose. Chiediamo che

vengano messi da parte gli attriti e i contrasti tra istituzioni e si

lavori per garantire il diritto inalienabile alla casa. Non ci stiamo

a restare con il “cerino in mano” mentre sopra le nostre teste si

gioca una partita che niente ha a che vedere con il futuro di chi

attualmente si trova in difficoltà.