Sgominata banda dei parcometri. 56 furti in Italia, anche a Livorno

Arrestata ad Ancona dai carabinieri una banda di romeni

Furti ai parcometri, arrestata banda di romeni ad Ancona

Banda dei parcometri, un colpo anche a Livorno

Fra i 56 colpi messi a segno, i tre hanno svaligiato alcuni parcometri anche Livorno. Bottino totale intorno ai centomila euro

I carabinieri di Osimo nelle Marche hanno ricostruito la lunga serie di reati, commessi da una banda dedita ai furti ai danni di parcometri. I tre hanno colpito anche a Livorno.

In totale hanno messo a segno ben 56 colpi commessi in gran parte nel centro-nord Italia e precisamente nei comuni delle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Rimini, Livorno, Forlì-Cesena, Teramo, Brescia, Verona, Firenze, Lucca, Ravenna e Genova, arrecando un danno complessivo di circa 100mila euro.

In ogni colpo i tre depredavano dai due ai quattro parcometri. Si tratta di tre persone, tutti cittadini romeni. Il capobanda è risultato essere un 34enne, gli altri hanno entrambi 24 anni e sono cugini. Tutti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati continuati in concorso.