Shangai, controllano il figlio ai domiciliari e trovano il padre con la droga: denunciato per spaccio

12 Settembre 2023

Livorno 12 settembre 2023 –Shangai, controllano il figlio ai domiciliari e trovano il padre con la droga: denunciato per spaccio

Nel corso di un servizio al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un 50enne perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, in orario notturno, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, sita nel quartiere Shangai di Livorno, per effettuare un controllo al figlio convivente sottoposto agli arresti domiciliari.

Entrati in casa per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice e l’eventuale presenza di altre persone, i militari hanno sorpreso il padre del ragazzo seduto al tavolo di cucina, e, nelle sue immediate vicinanze, un frammento di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di 20 grammi, un bilancino di precisione e tre bustine di cellophane, due delle quali corrispondenti a dosi già confezionate della stessa sostanza. Per il 50enne è pertanto scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’A.G. di Livorno.

