Shangai, l’SVS inaugura due ambulanze. Presente il sindaco Salvetti

16 Ottobre 2021

Livorno 16 ottobre 2021

Si è svolta questa mattina la seconda tappa per il Tour della Salute con il cardiologo del Polo per la Salute di SVS Alessandro Pingitore, a disposizione dei cittadini per uno screening gratuito e con un medico di medicina generale, per una consulenza informativa.

L’appuntamento era per oggi dalle 9 alle 13 al Centro civico, in via Fratelli Bandiera a Shangai.

La mattina che trascorsa all’insegna della prevenzione, ma anche un momento di festa

Sono state infatti inaugurate alla presenza del Sindaco Luca Salvetti due ambulanze destinate al trasporto ordinario, acquistate da SVS anche grazie alle offerte dei cittadini e dal ricavato del 5×1000

“Il Tour della salute, organizzato nell’ambito della Giornata del Dono 2021, conclude le celebrazioni dei 130 anni di fondazione della nostra Associazione e ci dà l’occasione per tornare a incontrare i cittadini, per raccontare la nostra storia, i nostri servizi e invitare a diventare volontari, ad unirsi a SVS e mettersi al servizio degli altri”

