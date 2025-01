Home

3 Gennaio 2025

Shangay festeggia la Befana: giochi, chicchi e sorrisi per i più piccoli del quartiere

Livorno 3 gennaio 2024 Shangay festeggia la Befana: giochi, chicchi e sorrisi per i più piccoli del quartiere

Anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con la Befana arriva nel cuore del quartiere Shangay di Livorno, grazie all’impegno congiunto dell’Associazione Oltre per Livorno, della Caritas. Un pomeriggio di festa attende i più piccoli lunedì 6 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso i locali delle Ex Suorine, in via Orazio Paretti, di fronte alla Chiccaia.

La magica vecchina, simbolo di questa amata ricorrenza, porterà giochi e dolciumi per tutti i bambini che si presenteranno all’evento. Oltre ai doni, sarà offerta una merenda speciale, un momento di condivisione e allegria reso possibile grazie all’aiuto di numerosi volontari.

Questo evento, che si rinnova ogni anno, rappresenta un’occasione per celebrare l’Epifania all’insegna della solidarietà e dell’unione. Gli organizzatori inviano un sentito ringraziamento a Uniport, nella persona di Jary De Filicaia, per il contributo significativo che ha permesso di realizzare questa giornata speciale.

L’iniziativa non è solo un momento di festa, ma un simbolo di vicinanza alle famiglie del quartiere e un’occasione per rafforzare il senso di comunità. Tutti sono invitati a partecipare per rendere questo pomeriggio ancora più speciale per i più piccoli, regalando loro un sorriso e un ricordo prezioso.

Dettagli dell’evento:

Quando: Lunedì 6 gennaio 2025, dalle 16:00 alle 19:00

Dove: Locali delle Ex Suorine, via Orazio Paretti, quartiere Shangay, Livorno

Cosa: Distribuzione di giochi, dolci e merenda per tutti i bambini presenti

Non mancate: la Befana vi aspetta!