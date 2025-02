Home

7 Febbraio 2025

Livorno 7 febbraio 2025 Shangay, i carabinieri arrestano per spaccio un 24enne nordafricano

Nel corso dell’attività, articolata in orario pomeridiano e notturno, ad un controllo di prevenzione in area di via Nino Bixio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno notato un giovane di origini nordafricane effettuare movimenti sospetti ed effettuare fugaci incontri con alcuni soggetti di passaggio.

I sospetti si sono rivelati fondati in quanto il ragazzo è stato trovato in possesso di 170 euro in contanti e 4,5 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi preconfezionate, dopo averne ceduto mezzo grammo ad un uomo del posto, anch’esso fermato e successivamente segnalato in via amministrativa alla Prefettura quale assuntore a scopo non terapeutico.

Il presunto spacciatore ventiquattrenne colto e bloccato dai carabinieri nella flagranza di reato, è stato dichiarato in stato di arresto per cessione di stupefacenti. A seguito di udienza celebrata la scorsa mattina di fronte al Giudice del Tribunale di Livorno l’arresto è stato convalidato.