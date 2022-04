Home

Si abbassa i pantaloni e defeca in pieno centro tra i passanti. Decoro urbano, Largo Duomo ore 16 (Bella mi Livorno)

11 Aprile 2022

Livorno 11 aprile 2022

Largo duomo oggi alle ore 16.00. Pieno giorno e pieno centro cittadino

Ecco come ci siamo ridotti a Livorno

Esistono le parole per commentare un episodio simile?

E’ quello che si domanda il nostro lettore che con una lettera firmata ci ha inviato la foto.

Scusandoci con i lettori per l’eventuale fastidio provocato dalla foto, aggiungiamo che il volto della persona è stato oscurato per motivi di privacy ma vi possiamo dire che non si tratta di un senzatetto o un extracomunitario ma di un cittadino apparentemente comune, con capelli ben curati e mascherina (abbassata)

