27 Giugno 2023

27 Giugno 2023

Si aggirano nei parcheggi vicino alle Spiagge Bianche con arnesi da scasso, denunciati due 20enni

Vada, (Rosignano Marittimo, Livorno), 26 giugno 2023 – Si aggirano nei parcheggi vicino alle Spiagge Bianche con arnesi da scasso, denunciati due 20enni

Con l’avvio a pieno regime della stagione, sono aumentate le problematiche derivanti dalle

copiose presenze turistiche nelle principali spiagge attrezzate del territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato i controlli strumentali alla prevenzione e repressione dei reati in genere, comprese le attività di polizia di prevenzione laddove vi è più numerosa concentrazione di veicoli nei pressi dei parcheggi degli arenili più frequentati.

In particolare, nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Rosignano Solvay, nel

corso di un servizio dinamico, hanno notato due giovani di 24 e 26 anni, aggirarsi con atteggiamento che ha destato la loro attenzione, fra alcune auto in sosta in località Pietrabianca.

Detta presenza veniva loro segnalata anche per il tramite della centrale di Cecina ad opera di un

cittadino.

Insospettiti dalla presenza insistente e perdurante dei due in quell’area senza un apparente plausibile motivo, i carabinieri li hanno seguiti e sottoposti a controllo mentre si stavano allontanando, soprendendoli in possesso di vari attrezzi da scasso.

I due uomini sono stati denunciati a piede libero all’AG labronica per possesso ingiustificato di

chiavi alterate e grimaldelli in concorso mentre gli attrezzi sono stati sequestrati.

