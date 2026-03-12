Home

Sì al referendum, iniziativa pubblica FdI all’Hotel Palazzo

12 Marzo 2026

Livorno 12 marzo 2026 Sì al referendum, iniziativa pubblica FdI all’Hotel Palazzo

Sabato 14 marzo alle ore 17.00, il Grand Hotel Palazzo (viale Italia 195) ospiterà un’iniziativa di Fratelli d’Italia per spiegare le ragioni del SI’ al referendum sulla giustizia. Interverranno l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, il Capogruppo in Consiglio Comunale e Consigliere Regionale di FdI Marcella Amadio, i Consiglieri Regionali Diego Petrucci e Matteo Zoppini, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, il consigliere comunale Alessandro Perini e il coordinatore comunale FdI Romeo Chierchia.

“La separazione delle carriere è l’unica strada per garantire un processo equo ai cittadini – dichiara Amadio – perché chi giudica deve essere terzo e imparziale rispetto a chi accusa e votare sì significa finalmente scardinare il sistema delle correnti per restituire dignità e trasparenza ai tribunali italiani”.