Home

Cronaca

Si al referendum sulla giustizia, Lega in via del Giglio

Cronaca

19 Febbraio 2026

Si al referendum sulla giustizia, Lega in via del Giglio

Livorno, 20 febbraio 2026 33

Yue r La Segreteria Provinciale della Lega di Livorno comunica che sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12:30, in Via Grande angolo Via del Giglio a Livorno, si terrà un gazebo aperto a tutti i cittadini con un duplice obiettivo: la raccolta firme per la campagna nazionale #IoStoColPoliziotto e il lancio della campagna referendaria per il SÌ al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo prossimi.

All’iniziativa sarà presente l’Onorevole Andrea Crippa, deputato, braccio destro del segretario federale Matteo Salvini e Commissario Regionale della Lega Toscana, nominato personalmente da Salvini per guidare e rilanciare il partito in Toscana.

La campagna #IoStoColPoliziotto

La campagna “Io sto col Poliziotto” è stata lanciata dalla Lega per esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti. Il messaggio della Lega è chiaro e inequivocabile: “Giù le mani dal poliziotto che ha fatto solo il proprio dovere!”

La campagna servirà anche a sostenere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza e tutte le proposte della Lega in difesa delle donne e degli uomini in divisa e delle persone perbene.

Il gazebo di sabato assume un significato ancora più forte e urgente alla luce dei gravissimi fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio scorso, durante la manifestazione del mondo antagonista legata al centro sociale Askatasuna che proprio sabato e domenica saranno a Livorno.

Un agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato da un gruppo di antagonisti e colpito con calci, pugni e un martello, con una luce laser verde puntata contro di lui. Il bilancio complessivo è stato pesante: circa un centinaio di operatori delle forze dell’ordine feriti, tre arresti e 24 persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi improprie, travisamento e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Durante i controlli sono stati sequestrati sassi, chiavi inglesi, frombole, coltelli e materiale per il travisamento.

La gip Irene Giani, nelle diverse ordinanze con cui si è pronunciata sulla posizione delle persone arrestate, ha parlato di una vera e propria “guerriglia urbana” preceduta da un’azione “evidentemente preordinata e organizzata” da parte di una frangia dei manifestanti.

Come ha scritto il segretario Matteo Salvini commentando la scarcerazione di alcuni degli arrestati per i fatti di Torino: “Già a piede libero. Vergogna. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale.”

Il Referendum sulla Giustizia: votiamo SÌ

Al gazebo sarà anche possibile ricevere materiale informativo sul referendum del 22 e 23 marzo per riformare la giustizia italiana, separare le carriere in magistratura, eliminare le correnti nei tribunali e restituire equilibrio tra i poteri dello Stato. I gazebo della Lega in tutta Italia sono quindi l’occasione per promuovere il SÌ al referendum Giustizia e per la campagna di tesseramento alla Lega 2026.

Chi non potrà essere presente sabato può aderire alla petizione anche online su legaonline.it/ iostocolpoliziotto

Invitiamo tutti i livornesi a venire sabato mattina in Via Grande ad esprimere la propria vicinanza alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono la nostra sicurezza. Con loro, sempre.

Nella foto: On. Andrea Crippa Commissario Regionale, Carlo Ghiozzi Segretario provinciale e Michele Gasparri Segretario della Sezione comunale di Livorno.