Si avvicina alla persona offesa, arrestato un 21enne

31 Luglio 2025

I Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne della zona per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo, a seguito di presunte condotte maltrattanti ai danni della ex fidanzata, aveva ricevuto solo qualche giorno fa la notifica dell’ammonimento del Questore di Livorno inerente reati contro la persona ed era stato inoltre destinatario della misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico.

Il giovane, in particolare, avrebbe posto in essere recenti condotte in violazione della misura, per cui è stato richiesto anche l’intervento dei Carabinieri, attivati attraversi il 112 NUE (Numero Unico di Emergenza), che, prontamente intervenuti con un equipaggio del Nucleo Radiomobile in servizio di esterno, hanno accertato la violazione e segnalato il tutto tempestivamente all’Autorità Giudiziaria titolare.

Alla luce di quanto riscontrato, i militari hanno quindi proceduto al suo arresto, restringendolo, di intesa con l’AG competente, presso la propria residenza in regime domiciliare, per violazione del provvedimento cautelare. L’odierna attività di polizia giudiziaria è stata successivamente convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno a seguito di Udienza per Direttissima.