Cronaca

Si barrica in casa della ex moglie violando il divieto di avvicinamento, arrestato un 35enne

12 Maggio 2023

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 35enne da tempo residente a Livorno.

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 35enne da tempo residente a Livorno.

L’uomo, allontanato dall’abitazione familiare, nel mese di settembre 2022 era stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dall’AG labronica a seguito di presunti maltrattamenti nei confronti della moglie.

Ma il 35enne, approfittando dell’assenza della ex coniuge, è entrato nell’abitazione che in passato aveva condiviso con lei e, avvalendosi di una copia delle chiavi di cui era ancora in possesso, aspettava il suo rientro. La donna lo ha notato sul balcone ed ha immediatamente dato allertato i Carabinieri.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno incontrato la resistenza dell’uomo, per nulla intenzionato a consegnarsi. Barricatosi in casa, rifiutava di uscirne salvo poi tentare la fuga da un balcone ma è stato raggiunto, bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato per violazione del provvedimento a cui era sottoposto.

