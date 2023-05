Home

Si conclude Classica con Gusto, alla Goldonetta 10 corde per incantare

Livorno 8 maggio 2023 – Si conclude Classica con Gusto, alla Goldonetta 10 corde per incantare

Livorno. Due autentici virtuosi per un concerto sfavillante: è quanto promette “10 corde per incantare”, ultimo appuntamento di “Classica con gusto”, la rassegna di Musica da camera realizzata con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti, che martedì 9 maggio, alle ore 21 vedrà protagonisti in Goldonetta due musicisti con una solida ed applaudita carriera internazionale come Davide Alogna, violino e Giulio Tampalini, chitarra.

Violino e chitarra: dieci corde in tutto per due strumenti a cui Niccolò Paganini dedicò molta della sua produzione. Notissime le sue capacità di eccelso violinista, con la quale incantò le corti ed i Teatri di tutta Europa, ma fu anche un grande virtuoso di chitarra e ci ha lasciato pagine memorabili in cui altissima domina la sua capacità creativa legata ad una tecnica esecutiva ineguagliabile che ha sempre affascinato il pubblico. Il concerto si aprirà così con tre sue composizioni: la Sonata n. 1 dal Centone MS 112, Cantabile e la Sonata Concertata in la maggiore. Della stessa epoca di Paganini, il secondo autore in programma, Mauro Giuliani, chitarrista e compositore che fu tra l’altro amico ed estimatore di Paganini stesso così come di Rossini e fu ammirato da Beethoven: di lui sarà eseguito il Gran Duo concertante op. 85.

Dall’Italia si passerà ai grandi autori spagnoli dell’800, come Francisco Tárrega, autore di capolavori come “Recuerdos de la Alhambra”, di cui ascolteremo le Variazioni su “Il Carnevale di Venezia” di Paganini e Isaac Albéniz con Mallorca, un’incantevole barcarola capace di restituire il calore e le impressioni che l’autore riportò dal suo viaggio all’isola di Maiorca. Ancora Spagna protagonista con la Danza Spagnola da “La Vida Breve”, celebre pagina dall’opera di Manuel De Falla che richiede anch’essa grandi doti interpretative agli esecutori.

