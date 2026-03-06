Home

Cronaca

Si disallinea il ponte mobile sulla FiPiLi in zona darsena Toscana. Domani previsto intervento con gru

Cronaca

6 Marzo 2026

Si disallinea il ponte mobile sulla FiPiLi in zona darsena Toscana. Domani previsto intervento con gru

Livorno 6 marzo 2026 Si disallinea il ponte mobile sulla FiPiLi in zona darsena Toscana. Domani previsto intervento con gru

Disagi alla viabilità nella zona portuale di Livorno nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, quando il ponte mobile sul raccordo che collega la rotonda del Terminal Darsena Toscana alla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li è improvvisamente uscito dalle proprie guide durante la fase di apertura.

Secondo le prime informazioni, il problema sarebbe stato causato da un presumibile cedimento o da un malfunzionamento delle cerniere del meccanismo che consente l’apertura del ponte. La struttura si è così disallineata rispetto alla carreggiata, provocando il blocco immediato della circolazione in un punto nevralgico per i collegamenti tra il porto e la grande viabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato non pochi disagi al traffico. La circolazione è stata infatti subito interrotta per motivi di sicurezza e deviata sulle strade alternative, con inevitabili rallentamenti e difficoltà per gli automobilisti e soprattutto per i mezzi pesanti diretti verso l’area portuale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile del Comune di Livorno e la polizia stradale, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area. Dopo il primo momento di caos, la viabilità è stata progressivamente riorganizzata utilizzando percorsi alternativi.

Il ponte mobile rappresenta un’infrastruttura strategica per la viabilità portuale, utilizzata quotidianamente dai camion diretti agli imbarchi e dai passeggeri delle navi della linea Grimaldi. Inoltre la struttura consente anche il passaggio delle imbarcazioni di grandi dimensioni che dal canale dei Navicelli raggiungono il porto di Livorno.

Si disallinea il ponte mobile sulla FiPiLi in zona darsena Toscana

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: in passato situazioni analoghe avevano già provocato disagi alla circolazione e rallentamenti nelle operazioni portuali.

Per la giornata di domani è già previsto l’intervento di alcune gru che tenteranno di sollevare e riallineare la parte del ponte attualmente disassata, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima la piena funzionalità della struttura.