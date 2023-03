Home

24 Marzo 2023

Si distacca la tubatura impianto aerazione palestra della Bastia, il Comune: già programmato l’intervento di ripristino

Livorno, 24 marzo 2023- Si distacca la tubatura impianto aerazione palestra della Bastia, il Comune: già programmato l’intervento di ripristino

Nel pomeriggio di oggi c’è stato un distacco di una porzione laterale dell’impianto di areazione della palestra della Bastia, senza danni a persone.

Immediato l’intervento del Comune, con Protezione civile, e ufficio sport e impianti. Accertata l’entità della problematica, è già stato messo in programma l’intervento di ripristino con verifica di tutto l’impianto di areazione della struttura.

L’obiettivo è quello di riaprire entro pochi giorni.

Nel frattempo le federazioni e l’ufficio sport hanno provveduto a gestire il calendario degli eventi in programma per il weekend e l’attività ordinaria della prossima settimana in cui l’impianto sarà in manutenzione.

