Si è riunita al Cisternino l’Assemblea del Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie

20 Luglio 2022

Livorno, 20 luglio 2022

Si è tenuta al Cisternino di Città, su iniziativa dell’assessora al porto, innovazione e università Barbara Bonciani, l’Assemblea del Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie.

Il Polo riunisce i centri di ricerca presenti presso le strutture dello Scoglio della Regina e della Dogana d’Acqua: CNR IBE, CIBM, Istituto Intelligenza Meccanica Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto Biorobotica Scuola Superiore Sant’Anna, Ispra, Consorzio Lamma e CNIT.

La riunione, che ha visto la partecipazione di tutti gli istituti coinvolti, è stata convocata per fare il punto sulle attività portate avanti in questi ultimi mesi dai laboratori e per predisporre una strategia di comunicazione volta, da un lato, a far conoscere meglio ai cittadini e agli istituti scolastici attività e iniziative, dall’altro a valorizzare i centri di ricerca e renderli ancora più protagonisti della vita economica cittadina.

Le attività svolte si concentrano prevalentemente sulla tutela e la gestione del mare e sulla logistica e la portualità.

Si spazia dal monitoraggio delle aree marine costiere all’inquinamento luminoso, atmosferico e marino, dallo sviluppo di nuovi sistemi di produzione e conversione dell’energia marina, alla robotica marina, fino all’utilizzo delle tecnologie nei processi legati alla portualità e alla logistica.

“Il Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie – spiega Barbara Bonciani – è un centro di eccellenza di valenza nazionale e vanta un know how molto rilevante sul piano della ricerca applicata, anche se ancora poco conosciuto dalla città. Per questo, stiamo organizzando una serie di eventi che da un lato mettano a sistema il mondo della ricerca e le imprese del nostro territorio, dall’altro favoriscano una maggiore comunicazione alla città delle attività svolte e dai risultati raggiunti dai centri nell’ambito della propria attività”.

Nell’ambito delle iniziative in fase di programmazione, nel mese di ottobre si terrà una giornata seminariale aperta alla cittadinanza per illustrare i progetti in corso all’interno del Polo.

