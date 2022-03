Home

Cronaca

Si è spenta Rosaria Scaffidi, una cittadina che amava il territorio ed ha lottato fino alla fine

Cronaca

12 Marzo 2022

Si è spenta Rosaria Scaffidi, una cittadina che amava il territorio ed ha lottato fino alla fine

Livorno 12 marzo 2022

Si è spenta Rosaria Scaffidi, il simbolo della lotta del territorio livornese

Mai Piegata e mai spezzata. Una donna sempre presente, mai un passo indietro contro le avversità, più forti erano le difficoltà e più forte era lei nell’affrontarle e nel portare avanti le sue battaglie.

Livorno ha perso una donna battagliera, tutta di un pezzo che ha lottato “per una vita” contro la discarica di Limoncino a tutela della salute pubblica e dell’ambiente

Qui in foto (3 marzo 2022) Rosaria Scaffidi presente e battagliera in conferenza stampa del comitato di cittadini contro il passaggio dei camion oltre le 3,5 tonnellate da via del Limoncino

L’annuncio della scomparsa di Rosaria Scaffidi comunicato dai cittadini in presidio in via del Limoncino



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin