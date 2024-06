Home

Si è spento Giuseppe Pancaccini, attore, regista e rappresentante della tradizione vernacolare

11 Giugno 2024

Livorno, 11 giugno 2024 – Si è spento Giuseppe Pancaccini, attore, regista e rappresentante della tradizione vernacolare

Il sindaco Luca Salvetti esprime il cordoglio proprio e della città per la scomparsa a 85 anni di Giuseppe Pancaccini, grande attore e regista, rappresentante della tradizione vernacolare livornese, conosciuto e amato anche oltre la città.

Il primo cittadino ne ricorda le doti artistiche e umane e manifesta la sua vicinanza ai familiari e a coloro che gli hanno voluto bene e a chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, rammentando di avere avuto il piacere e l’onore di essere stato coinvolto lui stesso in una occasione in una delle commedie di Pancaccini.

La Fondazione Goldoni ha inviato un ricordo dell’artista:

“Giuseppe Pancaccini ci ha lasciato: attore, regista, autore, Giuseppe è stato un uomo di Teatro che ha legato indissolubilmente il suo nome al teatro popolare livornese.

La Fondazione Teatro Goldoni lo premiò una prima volta con una targa alla carriera nel 2013 “Grati per l’impegno di una vita a favore del teatro e della città di Livorno”; lo vogliamo ricordare proprio con le sue parole di allora, mentre visibilmente commosso riceveva il premio dalle mani dell’allora presidente del Goldoni Marco Bertini: “E’ un riconoscimento che mi giunge del tutto inaspettato – disse – e perciò ancora più gradito. Lo voglio dedicare alla mia famiglia per i 50 anni di continua vicinanza e condivisione di tutta la mia vita, privata e teatrale ed al mio maestro, l’indimenticabile Gino Lena a cui devo moltissimo e che non ha mai ricevuto in vita alcun premio ed attestazione. Grazie a tutti”.

Gli dobbiamo moltissimo e nel 2021 il Goldoni con il suo Presidente-Sindaco Luca Salvetti, volle rivolgergli un ulteriore pensiero e riconoscimento nominandolo “Testimone” del Teatro e per il Teatro a Livorno, per essere stato interprete in oltre mezzo secolo di carriera della livornesità più autentica e creativa, contribuendo nel tempo a rendere la sua città più viva, più ricca di cultura, socialità e svago. Un artista che con il suo lavoro ha saputo regalare a tutti più di un sorriso e che ci ha resi più ricchi, di umanità innanzitutto.

Instancabile promotore ed animatore dei palcoscenici labronici, Pancaccini era anche un autentico, appassionato cultore della lirica e lo avevamo avuto con noi al Teatro Goldoni alla serata conclusiva della stagione poco più di un mese fa per la “Turandot” di Puccini. Ciao Giuseppe”.

